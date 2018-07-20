فاطمة بنت مبارك تستقبل قرينة الرئيس الصيني

المصدر: وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بقصر البحر ظهر اليوم السيدة الأولى بينغ ليوان قرينة رئيس جمهورية الصين الشعبية .

ورحبت سمو الشيخة فاطمة في بداية اللقاء بالضيفة وعبرت عن سعادتها بالزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني وقرينته لدولة الامارات لما لذلك من أثر كبير على تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

وأكدت سموها ان قيادتي البلدين ستعملان خلال الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية والرقي بها إلى أعلى المستويات، في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين الصديقين إضافة إلى التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت سموها ان هذه الزيارة التاريخية للرئيس الصيني التي تعد أول رحلة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا لبلاده تعكس عمق ومتانة العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين والرغبة في تنميتها وتنويعها في المجالات كافة ودفع التعاون بينهما بما يحقق الأهداف والطموحات المشتركة.

وأكدت سمو "ام الامارات" ان دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية ترتكز على أسس متينة من التعاون العميق المتبادل بين البلدين الصديقين والتي بدأت منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي حرص ومن بعده قيادة الدولة الرشيدة على اقامة جسور من المحبة والتواصل واتباع خطط إيجابية مثمرة في علاقاتها الإقليمية والدولية للمساهمة في بناء مستقبل مشرق وبناء لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار العالمي.

وقد اطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة الرئيس الصيني على النهضة النسائية التي تشهدها دولة الامارات وما وصلت اليه المرأة الاماراتية من تقدم ووصولها الى أعلى المناصب الحكومية والخاصة .

وقالت سموها ان دولة الامارات تحرص كل الحرص على دعم المرأة والطفل في البلاد وتعمل على توفير كل الفرص التعليمية والصحية والرعاية والاهتمام بهما لأنها تؤمن بأن الأسرة هي أساس المجتمع وان بناءها باسلوب صحيح يستطيع ان يقود مسيرة التنمية في البلاد بكل ثقة واقتدار.

وأضافت سموها ان المرأة الاماراتية تشكل نحو 66 بالمائة من الوظائف الحكومية بالدولة و30 بالمائة منها في مصدر القرار كما انها تتقلد منصب رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالاضافة الى سبع عضوات في المجلس في حين هناك تسع وزيرات في الحكومة الاتحادية بالاضافة الى وظائف حكومية اخرى وفي القطاع الخاص ..فالمرأة الاماراتية جندية وطبيبة ومهندسة ومدرسة وتتواجد اكثر من 23 الف سيدة اعمال في سوق العمل يدرن مشاريع برأسمال يقدر بنحو 40 مليار درهم .

وذكرت سموها ان المرأة حظيت باهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث وقف الى جانبها كما ان القيادة الرشيدة بالدولة سارت على هذا النهج وقدمت كافة التسهيلات لتمكين المرأة الاماراتية من الوصول الى القطاعات المتعددة كما حرصت على ايجاد التوازن التام بين الام العاملة خارج المنزل واسرتها ووفرت لها كل المقومات التي تساعدها على تحقيق هذا الهدف .

وأثنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على جهود قرينة الرئيس الصيني في دعم المرأة في الصين ومشاركتها في الانشطة الاجتماعية المتعددة التي تهم المرأة.

من جانبها أشادت قرينة الرئيس الصيني بالنهضة النسائية التي شهدتها دولة الامارات العربية المتحدة ..وقالت ان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعد رائدة للعمل النسائي وتدعم المرأة الاماراتية وتقف الى جانبها في تحقيق طموحاتها كما تساند المرأة في الكثير من دول العالم وتقدم لها الدعم الانساني حيث تقيم مستشفيات وعيادات طبية تقدم العلاج المجاني للنساء والاطفال ضحايا الكوارث الطبيعية والحروب.

وقد أقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ختام اللقاء مأدبة غداء تكريما لقرينة فخامة الرئيس الصيني .

حضرت المقابلة والمأدبة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخة شما بنت زايد بن سلطان آل نهيان حرم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من الشيخات والمعالي الوزيرات والقيادات النسائية بالدولة وحرم السفير الصيني لدى الدولة.