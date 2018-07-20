حمدان بن محمد يتكفل بعلاج الشاب خليفة بن دعفوس

المصدر: راضية آيت خداش

تكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعلاج الشاب الإماراتي خليفة محمد راشد دعفوس المهيري بعد فترة قصيرة من نشر الأخير لفيديو على حسابه في انستغرام يوضح أن علاجه صعب يتطلب 3 ملايين درهم أو أكثر ليتفاجأ بعد ساعات قليلة باستحابة سريعة من سموه.

وكان خليفة المهيري قد ألهم آلاف المتابعين على حساباته في مواقع التواصل وعشرات الأطباء الذين عاشوا معه مرحلة عصيبة في حياته بعد إصابته بمرض السرطان وخضوعه لعلاج كيميائي مطول ومرهق في أميركا ولكنه تمكن من التغلب عليه بابتسامته وروحه الخفيفة.

وكان الأطباء قد أكدوا لخليفة أنه لم يتبق من حياته سوى 3 سنوات ولكنه عاش لسنوات أطول تلقى خلالها علاجاً كيميائياً والعديد من العمليات الجراحية آخرها عملية في الرئة.

ولايزال خليفة يحارب من أجل حياته بالابتسامة والصبر الجميل ويقول لمتابعيه في أحد الفيديوهات على الانستغرام أن سر الشفاء هو الابتسامة وأنه سيقهر هذا المرض الخبيث مهما طالت مدة العلاج الكيميائي وعدد العمليات الجراحية.