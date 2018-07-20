مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنظم محاضرة مرورية توعوية

المصدر: دبي- البيان

أجرت مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي تمريناً في التعامل مع حريق وهمي بمركز شرطة الهير لقياس جاهزيتها في التصدي لمثل هذا النوع من الحوادث.

وبدأ سيناريو التمرين بإبلاغ مركز القيادة والتحكّم في المديرية وتحركت على الفور فرق الدفاع المدني ودوريات الإسعاف والإنقاذ وتعاملت مع حادث الحريق الذي وقع بمكتب الاستقبال في المركز بسبب ماس كهربائي أسفر عنه خسائر بسيطة. العين - البيان

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاضرة مرورية توعوية تحت عنوان «صيف بلا حوادث والانحراف المفاجئ»، بالتنسيق والتعاون مع شرطة دبي، بهدف نشر الوعي المروري بين الموظفين بضرورة فحص مركباتهم.

وقال هيثم عبد الرحمن الخاجة مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «تأتي المحاضرة ضمن المبادرات ومنهجية المسؤولية المجتمعية التي تتبعها إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالمؤسسة، بهدف نشر الثقافة المرورية بين الموظفين».