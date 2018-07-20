عمار النعيمي يستعرض وقنصل أوزبكستان علاقات التعاون

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمكتبه في ديوان الحاكم، أمس، منصور بيك فيليتشيف، القنصل العام لجمهورية أوزبكستان، الذي قدِم للسلام على سموه.

ورحّب سموه خلال اللقاء بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل توطيدها في مختلف الميادين.

وأشاد قنصل عام أوزبكستان بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة في القطاعات كافة.

وحضر اللقاء حمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بالديوان، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.