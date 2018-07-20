بحث سبل الارتقاء بقطاع النقل البري والبحري في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

استقبل المهندس عمر أحمد بن عمير المهيري مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان في مكتبه أول أمس وفداً من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية برئاسة لمياء السبوسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بحضور مسؤولين من الجانبين وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التعاون والتنسيق المشترك بينهما.

وأكد المهندس عمر أحمد بن عمير: «أن الزيارة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والرامية إلى الارتقاء بقطاع النقل البري والبحري في إمارة عجمان وتطوير الشراكة الاستراتيجية بما يحقق المنفعة والتقدم والرقي وتقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الإمارة، مشيرا إلى تعزيز سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات التراكمية المتبادلة».