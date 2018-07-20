إعفاء تجار «سوق التنين» من غرامات تأخر تجديد التراخيص

المصدر: دبي ــ البيان

أطلقت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مبادرة جديدة لدعم التجارة الصينية في دبي.

حيث سيتم إعفاء المنشآت التجارية التابعة للتجار الصينيين في «سوق التنين 1» و«سوق التنين 2» من الغرامات المترتبة على انتهاء تراخيص منشآتهم التجارية، على أن يشمل الإعفاء المنشآت التي لم تجدد تراخيصها حتى 19 يوليو 2018 وهي تمثل 87% من أجمالي المنشآت التجارية الصينية في سوقي «سوق التنين»، ما يسهل على أصحاب هذه المنشآت إجراءات تجديد التراخيص في إطار العمل على تعزيز بيئة الاستثمار التنافسية المحفزة لتوسع النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات.

ويهدف الإعفاء من رسوم التأخر في تجديد التراخيص إلى تمكين التجار الصينيين في سوقي «التنين» من تعزيز عائدهم المالي لدعم نمو التجارة بالبضائع الصينية في الأسواق المحلية والإقليمية، علماً أن «سوق التنين» هو أكبر مركز لتجارة المنتجات الصينية خارج الصين، حيث يوفر منصة لتجار السلع الصينية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تسهيلات

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نحرص على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات للتجار الصينيين لدعم دور دبي كمنصة وبوابة رئيسية للتجارة الصينية مع العالم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

ارتقاء

وقال عدنان العبار المدير التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»: «تقدم الدائرة خدماتها التنظيمية المتطورة للتجارة الصينية في سوق التنين، ونحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى خدماتنا لاختصار الوقت والجهد اللازم لاستكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة من التجار والشركات في مناطق عملنا، وذلك من خلال استخدام أحدث التطبيقات الذكية بتقنية المعلومات في تقديم خدماتنا بمواكبة التحول الشامل نحو التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين والجمهور في دولة الإمارات».