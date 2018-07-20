«غرفة دبي»: مكتبنا في الصين بوابة للتعاون

المصدر: دبي - وام

أكّد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، أن السوق الصينية تعد وجهة رئيسة ضمن الخطة الاستراتيجية التوسعية الخارجية للغرفة 2017-2021 .

حيث تعد الصين الشريك التجاري الأبرز لدولة الإمارات، وتعد سوقاً ذات إمكانات كبيرة، فهي أكبر سوق استهلاكية في العالم وتتميز بإنتاجية عالية وبنية تحتية متطورة وتعد من رواد مستخدمي الإنترنت والاشتراكات الهاتفية الأمر الذي يفتح مجالات واسعة للتعاون المشترك.

ولفت إلى أن عدد الشركات الصينية المسجلة في عضوية الغرفة، والعاملة في دبي ارتفع من 1345 شركة في نهاية العام 2010 إلى 3435 شركة خلال العام الجاري، بنمو 155 %، ما يعكس عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية التي تربط بين الجانبين.

وأشار مدير عام غرفة دبي إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى الصين خلال النصف الأول بلغت 1.3 مليار درهم بنمو بلغ 230 % مقارنة مع النصف الأول 2017، التي بلغت 392.8 مليون درهم.ولفت إلى أن الغرفة أدركت أهمية السوق الصينية لأعضائها .

حيث افتتحت مكتباً تمثيلياً في شنغهاي في العام 2016، وبات وجهة رئيسة للمستثمرين الصينيين الراغبين بدخول سوق دبي والمستثمرين الإماراتيين الراغبين بالتوسع بالسوق الصينية، حيث عقد مكتب الغرفة في شنغهاي خلال النصف الأول من 2018 فقط 57 اجتماعاً مع 82 مستثمراً صينياً، ونظم فعالية كبيرة حضرها 110 أشخاص وشارك في 6 فعاليات خارج شنغهاي للترويج لدبي.

وأشار بوعميم إلى أن الغرفة عقدت بداية 2018 مباحثات بنّاءة خلال زيارتها للصين مع عدد من الشركات الصينية، أبرزها «سي تريب» و«تشاينا إيسترن إيرلاينز» و«جيو» لسلسلة الإمداد والتوزيع اللوجستية للأغذية، وجمعية رواد الأعمال الشباب في شنغهاي، و«شنغهاي شينتوغ ميترو لإدارة الأصول».