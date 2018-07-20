هزاع بن زايد:زيارة الرئيس الصيني فصل مشرق من علاقة مميزة جذورها ضاربة في التاريخ

المصدر: أبوظبي - وام

أكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن زيارة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، التاريخية إلى دولة الإمارات تعد فصلاً جديداً مشرقاً من فصول علاقة مميزة جذورها ضاربة في التاريخ، وآفاقها مفتوحة على المستقبل الزاهر للبلدين والشعبين الصديقين، وتشكل دفعاً قوياً للتعاون البنّاء على المستويات كافة.

وقال سموه، بمناسبة بدء زيارة الرئيس الصيني للدولة في أولى جولاته الخارجية عقب انتخابه لفترة رئاسية جديدة، إن العلاقات الوثيقة والبنّاءة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية إرث عطر، ونموذج فريد أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصل ترسيخ دعائمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

واليومَ نشهد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نقلة نوعية في هذه العلاقات، تقوم على مفاهيم التعاون والتنمية، وعنوانها الإنسان وسعادته واستقراره.