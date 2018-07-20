تخريج 98 منتسباً في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بحضور النقيب أحمد راشد آل علي، مدير فرع التدريب التخصصي، والنقيب سعيد راشد المقدحي، مدير فرع الخدمات المساندة، حفل تخريج 5 دورات تدريبية تخصصية، شملت 98 منتسباً شرطياً.

وشملت الدورات: دورة الأساليب الحديثة لبناء فرق العمل وتنمية روح الفريق، ودورة الشؤون المالية، ودورة نظم إدارة تأمين سريّة المعلومات، ودورة الإصابات والصحة الرياضية في التدريب الرياضي، ودورة تأمين وترحيل المضبوطين ومواجهة حالات الهرب، وعقدت جميع هذه الدورات بمعهد تدريب الشرطة برأس الخيمة.

وأوضح العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، متمثلة في معهد تدريب الشرطة، قد سعت إلى صقل وتطوير مهارات منتسبيها، بطرح المزيد من مثل هذه الدورات في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير وإبراز الموارد البشرية، لتحقيق الاستفادة المُثلى منها بتطبيق أحدث الاستراتيجيات التدريبية الحديثة، التي من شأنها تحقيق الإنتاجية العالية، بهدف الإسهام في رفع الكفاءة والفعالية للكادر الشرطي، انطلاقاً من منهجية تحديد الاحتياجات التدريبية التي تهدف إلى ضبط وتنسيق عملية تحديد الاحتياجات، لتدريب وتطوير الموارد البشرية بما يضمن وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على القيام بمهامها ومسؤولياتها على أفضل وجه.

وفي ختام التخريج، تم تسليم الشهادات إلى خريجي الدورات التدريبية، فضلاً عن تكريم محاضري الدورات، تقديراً وعرفاناً لجهودهم المتميزة في تقديم الدورات، تجســيداً لمســاعي القيادة الشرطية في الاهتمام بالمنظومة التدريبية.