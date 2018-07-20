تمرين إخلاء وهمي في مركز شرطة الهير بالعين

المصدر: العين - البيان

أجرت مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي تمريناً في التعامل مع حريق وهمي بمركز شرطة الهير لقياس جاهزيتها في التصدي لمثل هذا النوع من الحوادث.

وبدأ سيناريو التمرين بإبلاغ مركز القيادة والتحكّم في المديرية وتحركت على الفور فرق الدفاع المدني ودوريات الإسعاف والإنقاذ وتعاملت مع حادث الحريق الذي وقع بمكتب الاستقبال في المركز بسبب ماس كهربائي أسفر عنه خسائر بسيطة.

وكان فريق الأمن والسلامة بالمركز قد قام بإخلاء العاملين والمتعاملين إلى نقاط التجمع.

وجرى تنفيذ التمرين بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وقسم الطوارئ والسلامة العامة في العين.

وقال العقيد مبارك السبوسي، مدير المديرية بالإنابة، إن التمرين يعد ضمن منهجية البيئة والتطبيقات الخضراء والصحة والسلامة المهنية في شرطة أبوظبي لاختبار كفاءة الأجهزة المعنية في التعامل مع الحالات الطارئة.