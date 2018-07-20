المري: النشء اللبنة الأولى والأساسية لمجتمع منتج ومترابط

المصدر: دبي - البيان

زار اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي مركز التدريب في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وكان في استقباله العميد عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد خبير خليل عبيد البشري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد طارق كلنتر، مدير إدارة النقليات.

والمقدم دكتور عبد الرحمن شرف محمد المعمري، المنسق العام لمجلس شرطة دبي الطلابي، والمقدم راشد الشحي، نائب مدير مركز شرطة بردبي، والمقدم عبد المنعم عبد الرحمن، وعدد من الضباط وطلبة الدورة الصيفية ومدربي الدورة.

أولوية

وقال القائد العام لشرطة دبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالنشء، لأنهم اللبنة الأولى والأساسية في تكوين مجتمع منتج ومترابط يعكس صورة حضارية مشرفة وداعمة لإرساء قواعد الأمن والطمأنينة، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تعميم برنامج الدورات الصيفية للطلبة وجعلها مفتوحة لجميع الجنسيات ذكورا وإناثا لما لذلك من ثمرة إيجابية على المجتمع.

ووقف على التدريبات العسكرية وشاهد مجموعة من العروض والتشكيلات كالحماية وقيادة الدراجات وأثنى على القائمين عليها. كما وجه سعادته بضرورة عمل دراسات ووضع مؤشرات للدورات لقياس مستوى الأداء والفاعلية بحيث تكون نتائج تلك الدراسات مدخلاً للدورات المقبلة.

كما وجه بزيادة رفع الطاقة الاستيعابية وأن يشمل البرنامج جميع المدارس في إمارة دبي، إلى جانب دعوة الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة لشرطة دبي، وتنظيم زيارات ميدانية لهم لمشاهدة تلك الدورات عن كثب لا سيما وزارة التربية والتعليم، والتشاور والتعاون في إدخال أي برامج هادفة.

وفي ختام الزيارة حث الطلبة على الاستفادة من الدورة وبرامجها التدريبية متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.