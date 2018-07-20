المضامير الصينية شاهدة على إنجازات خيول الإمارات

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

اكتسبت خيول الإمارات سمعة رائعة وممتازة في ساحات سباق الخيل الصينية منذ عام 1994، حيث شهد مضمار هونغ كونغ أبرز الإنجازات.

وحقق «سوفيت لاين» للمغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفوز بلقب سباق «هونغ كونغ مايل» لمسافة 1600 متر للفئة الأولى الذي تبلغ قيمة جائزته 2.9 مليون دولار.

وذلك بقيادة الفارس والترسو ينبورن وإشراف المدرب مايكل ستاوت، فيما حقق الفوز في العام نفسه «ريد بيشوب» لعلي سعيد بالحب في سباق «مزهرية هونغ كونغ» بقيادة الفارس كاش إسموسين وإشراف المدرب جون هامونت.

وشهد عام 1996 إنجاز «لوسو» لسعيد منانة بلقب مزهرية هونغ كونغ بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف كلايف بريتين، فيما أضاف «لوسو» الإنجاز نفسه للعام الثاني على التوالي في السباق بقيادة مايكل كينان وإشراف كلايف بريتين، فيما حقق « ماستري » لجودلفين لقب العام 2010 ، بقيادة ديتوي و إشراف سعيد بن سرور .

ويعد سباق كأس هونغ كونغ من أبرز سباقات الخيل العالمية، ويستأثر باهتمام الإعلام العالمي لسباقات الخيل، نظراً إلى مشاركة أبرز الخيول العالمية في أشواطه. وقد انطلق السباق الافتتاحي عام 1988 للفئة الأولى ومجموع جوائزه 3.23 ملايين دولار.

ونال فريق جودلفين شرف الفوز بلقب كأس هونغ كونغ عام 2000 بواسطة البطل «فانتاستك لايت» بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وأضاف «ريمونتي» اللقب الثاني للفريق عام 2007 بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وتوّج «إيجل ماونتن» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم باللقب عام 2008 بقيادة الفارس كيفن شي وإشراف المدرب أيك دي كوك.

ونال «فاير بريك» لجودلفين الفوز بلقب هونغ كونغ مايل عام 2004 بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور. وظفر فريق جودلفين ببطولة الملاك عام 2000 تقديراً لإنجازاته في سباقات هونغ كونغ، وحصل على اللقب للمرة الثانية عام 2007.

شراكة متطورة

تطورت مشاركة خيول الصين في سباقات كأس دبي العالمي إلى شراكة متطورة ومتميزة، حيث وصلت إلى مرحلة توقيع اتفاقيات بين البلدين، وأعلنت مؤسسة «ميدان» في عام 2010 عن مشروع مشترك لإقامة مدينة «تيانجين» للخيل بالصين بتكلفة 4 مليارات دولار، عقب اتفاق مجموعة «ميدان» ومجموعة تيان جين تونجكين على تأسيس مشروع «هوا زي جيه» لصناعة مستلزمات سباق الخيل والفروسية.

ويهدف إلى إدارة وتطوير مدينة تيانجين الجديدة لثقافة سباقات الخيل والفروسية في الصين في مقاطعة نيجهي الصينية، إلى جانب تدريب 8 آلاف متخصص في الفروسية وتربية ألف حصان من فحول التوليد، وإنتاج أعلاف الخيول العالية الجودة، وإقامة مزادات للخيول، وكذلك إقامة سباقات عالمية ومحلية للخيول، إضافة إلى نشر ثقافة الخيول والسباقات وسط الشباب الصيني.

ويقام المشروع على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويضم كلية للفروسية، ومصنعاً لإنتاج العلف، ووحدة لتوليد الخيول، ومنطقة الحجر الصحي للخيول، كما يضم فنادق 7 نجوم و5 نجوم ونادياً ومكاتب تجارية ومنشآت سكنية .كأس دبي تشنغدو الدولي

وتشارك في إقامة المشروع كل من مؤسسة ميدان في الإمارات، وتاك لاستشارات التصميم الماليزية، وزهوجي جي الصينية، ومجموعة مزارع تانجين الصينية.

ويعتبر هذا أول المشروع خارج الدولة تدخل فيه «ميدان» مستفيدةً من البنية التحتية في هذه المنطقة الصينية والاقتصاد الصيني المتنامي.

وامتدت العلاقات إلى إنشاء كأس دبي تشنغدو الدولي، ليصبح بوابة ومنفذاً جديداً في إطار التعاون بين الإمارات والصين، وكانت البداية في عام 2014، وذلك بموجب لوائح السباقات الخاصة لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بالتعاون مع حكومة تشنغدو ومكتب الرياضة في تشنغدو وحكومة وينجيانغ ومجموعة غواتشا الصينية.

وتحوّل كأس دبي تشنغدو الدولي للخيول إلى منتدى أعمال دبي-تشنغدو، ويقام سنوياً، ويدرّ الكثير من المصالح التجارية بين البلدين.

وكانت البداية للسباق عام 2014 بمضمار جيماليك، ونال لقب السباق الرئيس «ميثيوال فورس» بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب علي الرايحي، وحقق «سبيشال فايتر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم اللقب عام 2015 بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مصبح المهيري. ونال «ستارت رايت» الفوز باللقب عام 2016 بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وتوّج «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم باللقب عام 2017 بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب علي الرايحي. ونال «مون لايت داش» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم اللقب لعام 2018 بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.