تقنية ذكية لإرشاد أصحاب الهمم في محطات «مترو دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها أطلقت تجربة ميدانية لتقنية ذكية في محطة مترو الراشدية لإرشاد أصحاب الهمم المكفوفين من رواد مترو دبي، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة وتهدف لمساعدة وإرشاد هذه الفئة من السكان من مستخدمي المترو. وجرى تجربة التقنية الجديدة بالتعاون مع إدارة الأصول والممتلكات في الهيئة.

اتفاق

وأكد عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: «أن الهيئة اتفقت مع إحدى الشركات المتخصصة في هذه التقنيات لطرحها كتجربة في محطة مترو الراشدية ولمدة معينة يتم بعدها دراسة وتحليل نتائج استخدامها وأثرها على المستخدمين من أصحاب الهمم المكفوفين من ركاب مترو دبي».

وأضاف يونس: «تعمل التقنية الآن مع تطبيق متوفر في هواتف «آي فون» فقط لأن هذه النوعية من الهواتف الذكية مُعَدّة لتشغيل هذه التقنية، والتي يتم بواسطتها تعريف الهاتف سلفاً على خط سير المكفوف الذي يبدأ من مدخل المحطة وكشك حجز التذاكر ليأخذه بعدها إلى بوابات بطاقات نول والمصعد ومنه إلى رصيف المحطة وأخيراً إلى عربة المترو».

فوائد

وتابع: «تُقدم التقنية مجموعة من الفوائد إلى المكفوفين منها تحويل المعلومات المكتوبة إلى معلومات صوتية مثل مواعيد المحطات، التحذيرات قرب أبواب المترو والسلالم العادية والسلالم الكهربائية والبوابات، كما أن التقنية متكاملة مع العلامات الأرضية البارزة لإرشاد المكفوفين، حيث ترشد المكفوف عند تقاطعات هذه العلامات».