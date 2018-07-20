بلدية أم القيوين تنفذ حملة «معاً من أجل شواطئ نظيفة»

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

نفذت بلدية أم القيوين متمثلة بقطاع حماية البيئة والسلامة العامة حملة تنظيف لشواطئ إمارة أم القيوين تحت شعار: «معاً من أجل شواطئ جميلة ونظيفة».

وذلك في إطار تنظيف الشاطئ بهدف تعزيز الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ على الشواطئ ونظافتها ونشر الوعي بين مرتادي الشواطئ بضرورة الالتزام بعدم رمي المخلفات في غير الأماكن المخصص لها، والحفاظ على ما تتمتع به هذه الشواطئ من طبيعة خلّابة.

وأوضح غانم علي مدير إدارة الصحة العامة والبيئة: «أن الحملة رسالة واضحة على أهمية نظافة الشواطئ وحمايتها، وإطلاق المبادرات البيئية على مدار العام يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للدائرة، والتي تترجمها بواقع عملي ضمن خطتها الاستراتيجية بتوجيه من الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والبلدية حريصة على تنفيذ مثل هذه الحملات على الشواطئ خاصة المفتوحة».