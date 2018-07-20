«بحوث دبي للقرآن» ترفد المكتبة الإسلامية بإصدارات الكتب

المصدر: دبي - البيان

صرّح المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بأن وحدة البحوث والدراسات في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تعد من أهم القنوات التي ترفد المكتبة الإسلامية في الدولة والعالم الإسلامي بإصدارات الكتب في مجالات الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة النبويّة والإعجاز العلمي في القرآن الكريم والدراسات الفقهيّة، وتقوم الوحدة بدور نشط في تفعيل توجيهات القيادة الرشيدة على نشر ثقافة القراءة، والسعي لتوفير الكتب العلميّة التي تنير العقول وتثري الفكر الصحيح، وتشحذ الأمم على النهوض والتقدّم والتطوّر.

وكذلك من منطلق اليقين بأن تقدّم الأمم ونهضتها مرهونٌ بالقراءة ومتابعة المستجدات العلميّة والفكريّة من خلال الكتب النافعة. وقال إن الوحدة دائماً ما تحرص على المشاركة في معارض الكتب المحلية والدولية، وفي الدول العربية، وحظيت إصداراتها بإقبال واهتمام كبيرين من الباحثين والعلماء والمفكرين، لما تتمتع به من تنوع في الموضوعات التي تتناولها. كما قال إن الوحدة، منذ تأسيسها بوصفها فرعاً من فروع الجائزة، أصدرت أكثر من 110 من الإصدارات المتميّزة والمتنوّعة من الكتب المختلفة.

وأشاد بالدور الكبير والرعاية والاهتمام والمتابعة التي تحظى بها نشاطات وفعاليات الجائزة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهذه الإصدارات، وحرص سموه على أن يستفاد من هذه المؤلفات بأكبر قدر ممكن في العالم الإسلامي، وفي المكتبات ودور العلم والمعرفة، وذكر بوملحة إن من المخطط أن تصل إصدارت الوحدة لهذا العام 2018 إلى أكثر من 25 كتاباً فى المجالات المختلفة، وهناك إصدارين تم الانتهاء من مراجعتهما وفي طريقهما للنشر خلال الأيام القليلة القادمة.