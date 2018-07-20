«الإحسان الخيرية» تطلق خدمات إلكترونية جديدة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت جمعية الإحسان الخيرية في عجمان عن تطوير الخدمات الإلكترونية وتحديث الموقع الإلكتروني بهدف التسجيل وطلب المساعدات وتمكين المحسنين من متابعة الحالات التي يكفلونها من خلال خدمة «بوابة الخير» التي أطلقت أخيراً بهدف الشفافية ومعرفة المحسنين لجميع أوجه الصرف للمساعدات التي يقدمونها ، كما يتم الإعلان عن مشاريع الجمعية وبرامجها في الموقع الإلكتروني، إضافة إلى استخدام أدوات تحصيل إلكتروني من قبل المندوبين .

وقال الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية لـ «البيان»: «تحرص الجمعية على تطوير الخدمات والتوسع فيها من أجل الوصول إلى كافة المحتاجين عبر أفرع الجمعية في الدولة أو عن طريق الخدمات الإلكترونية، وكشف عن نية الجمعية إطلاق مبادرة ترمي إلى الوصول لجميع الأسر المتعففة التي بحاجة إلى دعم لمواجهة ظروف الحياة».

وتحرص الجمعية على توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر ومنها المساهمة في تسديد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات الدراسية لأبناء الأسر المتعففة.

حماية الخصوصية

وحول قيام بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع مصورة لأسر تعاني وبحاجة للمساعدة، قال الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية:«مهما كانت نية هؤلاء الذين يقومون بذلك، فالأفضل أن يقوموا بالتواصل مع الجمعيات الخيرية.

ويعد هذا الأمر من أولويات عملها ليكونوا عونا لهذه الجمعيات أفضل من نشر صور هذه العوائل في وسائل التواصل الاجتماعي مما يؤثر على خصوصيتهم وكرامتهم ، والجمعيات لن تقصر في ذلك ونحن أبوابنا مفتوحة لجميع المحتاجين ونجد كل الدعم من القيادة الرشيدة التي تهتم بتقديم العطاء والخير لكافة المحتاجين».