بحث التعاون المشترك بين شرطة دبي وجامعة أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

بحث اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، مع وفد من جامعة أبوظبي سبل التعاون المشترك في مجال وضع منظومة الاستراتيجيات والخطط التعليمية بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من الضباط ومديري الإدارات الفرعية ذات العلاقة.

ورحّب اللواء ابن فهد، بالوفد الزائر الذي ضم البروفيسور وقار أحمد مدير الجامعة، وسالم الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية، وعدداً من مديري قطاع التطوير والاستراتيجيات وأعضاء هيئة التدريس.

مؤكداً حرص شرطة دبي وبتوجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام، على تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات التعليمية والأمنية والشرطية والجهات ذات الصلة في الدولة، بهدف تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الناجحة، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول ذلك العام، خاصة في مجال التعليم كونه أحد أهم محركات التنمية المستدامة.