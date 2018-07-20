شرطة الشارقة تحتفل باليوم العالمي للنزيل

المصدر: الشارقة - البيان

شهد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، مساء أمس بمركز zero 6 بالشارقة، احتفال القيادة بيوم النزيل العالمي، الذي يصادف 18 أبريل من كل عام .

وقال اللواء الشامسي: يأتي الاحتفال بيوم النزيل العالمي وقفة اجتماعية مهمة تعكس ثقافة الدولة التي تحث على تقديم الدعم للنزلاء.

حيث عملت شرطة الشارقة على رعاية أسرهم عبر إقامة عدد من المشاريع التي تصب في إعانتهم على متطلبات الحياة، عبر قنوات التعاون المشترك مع مجموعة من المؤسسات الداعمة، وتتميز علاقة النزيل بالمؤسسة بالحميمية، نحترم فيها الكرامة الأصيلة للنزيل، ونعمل على تصحيح مساره، ليعود إنساناً إيجابياً لأسرته ومجتمعه.