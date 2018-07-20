تخريج دورتين في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

شهد العميد علي حميد المسيبي، نائب مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة في شرطة عجمان، بحضور العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي، مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة، حفل تخريج دورتين نظمهما المعهد في قاعة الإمارات بمبنى القيادة العامة لشرطة عجمان.

حيث كانت الدورة الأولى حول «لغة الجسد» بمشاركة 24 منتسباً من الضباط من مختلف قيادات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، قدمها الدكتور أحمد عبدالمقصود عبدالحميد سليمان، تناول فيها المبادئ الأساسية لحركة الجسد، وطرق تحليل المستجوب أثناء التحقيق، والتحليل الحركي لأقوال المستجوب بالإضافة إلى معرفة السلوك اللفظي والانفعالات النفسية أثناء التحقيق، وكيفية التعامل مع الشخصيات الانطوائية والانبساطية.

بينما كانت الدورة الثانية حول «تصميم وتحليل الاستبيانات» بمشاركة 25 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، قدمها الأستاذ جمال محمد شاكر محمد إبراهيم، تناول فيها كيفية أسس التحليل البياني والخطوات وقواعد الرسم والأشكال المناسبة.

وفي ختام حفل التخريج قام نائب مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة بتكريم المحاضرين وقدم الشهادات لخريجي الدورات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.