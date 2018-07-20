افتتاح نفق الالتفاف بين شارعي السعادة وميدان اليوم

المصدر: دبي - البيان

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم، نفقاً بطول 420 متراً، يؤمن حركة الالتفاف لليسار، من شارع السعادة إلى شارع ميدان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تحسينات الطرق الموازية في منطقة الخليج التجاري التي افتتحت أخيراً.

ويعد النفق جزءاً من مشروع تطوير وتحسين الجزء الغربي من الطرق الموازية في المنطقة الممتدة بين شارعي الميدان والمركز المالي عبوراً لمنطقة الخليج التجاري، والتي شملت إنشاء جسر علوي على تقاطع شارع السعادة مع شارع بوليفارد برج خليفة بطول 240 متراً، وإنشاء نفق على تقاطع شارع السعادة مع شارع الخليج التجاري بطول 535 متراً.

وجسراً على امتداد شارع السعادة يعبر قناة دبي المائية بطول 500 متر، وجسر آخر على تقاطع شارع الميدان مع شارع الخيل الأول بطول 420 متراً، إضافة إلى نفق مخصص لعبور الخيل في منطقة إسطبلات دبي بطول 340 متراً.

وساهم افتتاح المشروع في انسيابية الحركة المرورية في شارع السعادة وتحديداً في المنطقة الواقعة بين شارعي المركز المالي والميدان، مروراً بمنطقة الخليج التجاري، وصولاً لمنطقة القوز.