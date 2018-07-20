محامو الإمارات: الزيارة تحفّز التعاون وتفتح آفاق التكامل

المصدر: الشارقة - البيان

رحب زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بزيارة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأعرب الشامسي، باسم المحامين، عن سعادته بهذه الزيارة التاريخية، والتي تعد الرحلة الأولى للرئيس الصيني بعد انتخابه رئيساً للبلاد، ضارباً مثالاً حياً على متانة العلاقات بين البلدين، وإلى البعد التاريخي الذي يجمع الشعبين الصديقين، في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية، وتحفيز روح التعاون الاستراتيجي، وفتح الآفاق التي من شأنها خلق تكامل يصب في مصلحة البلدين الصديقين.

حفاوة

وقال الشامسي: (الإمارات تفتح ذراعيها بحفاوة لاستقبال ضيف البلاد، وعزى الشامسي ذلك إلى روح الشعب الإماراتي، الذي اتسم بالكرم والسماحة، وأن الشعب الإماراتي يعد أحد أهم الشعوب المتقدمة في سلم الدول المتقدمة اليوم في العالم، وحسب الشامسي، نحن نثمن دور قيادتنا الرشيدة التي استلهمت خطى الوالد زايد، في الاحتفاء بالضيف ومد جسور الإخاء، وعلاقتنا مع الصين ذات بعد استراتيجي.

حيث نشهد في ضوء هذه الزيارة، الأسبوع «الإماراتي -الصيني»، والذي يعزز الجوانب الثقافية، ويبسط الطريق للتلاقح الفكري، والتعرف إلى عادات وتقاليد البلدين، إلى جانب استكشاف الجوانب الاقتصادية التي ستصب في مصلحة البلدين، والعمل على منظومة فكرية وقانونية لمكافحة التطرف والإرهاب، وإرساء قواعد السلم والأمن وحقوق الإنسان).

إلى جانب ذلك، عبّر العديد من المحامين عن سعادتهم بزيارة الرئيس الصيني، آملين في وصول الدولتين إلى الازدهار وتحقيق الرؤى المنشودة التي ستحقق منفعة للعالم بأسره.