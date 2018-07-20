فعاليات تثقيفية لأصدقاء الشرطة في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت شرطة أبوظبي أنشطة وفعاليات تثقيفية وتراثية متنوعة للمشاركين في برنامج أصدقاء الشرطة بالعين، شملت زيارة منتجع النخيل للفروسية والرماية، ومركز العين مول التجاري في العين.

ونظّم قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين بإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، محاضرة حول شخصية «زايد الخير»، ودوره في تأسيس الدولة، من منطلق حرص شرطة أبوظبي على التعريف بقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس النشء، وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد لتعزيز قيمة ( الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة).

ويبلغ عدد المشاركين في البرنامج، الذي تشرف عليه إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات على مستوى مدينة العين، 220 من أبناء وبنات الضباط والأفراد والمتقاعدين والمدنيين، وتتراوح أعمارهم بين 7و12 عاماً.

وتركز أنشطة وفعاليات البرنامج على التوجيه الديني والثقافي والاجتماعي، والاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم، وبرامج ترفيهية، مثل مشاهدة السينما ومراكز الألعاب، والتعرف إلى جمعية أصدقاء البيئة، وبرامج التوعية البيئية وتوعية النشء بكيفية الرفق بالحيوان، وزيارات ميدانية للإدارات الشرطية، ومواقع تراثية في العين.