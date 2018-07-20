إطلاق موقع «اهتمام» بحلته الجديدة لتطوير العمل الحكومي

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلق أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، الموقع الإلكتروني لبرنامج «اهتمام» بحلته الجديدة، والذي يهدف إلى تطوير العمل الحكومي، وتعزيز الجهود المبذولة لرفع رضا المتعاملين في الدولة.

ويتضمن الموقع كلمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تتصدر الموقع، ويشير سموه فيها إلى أن برنامج «اهتمام»، يهدف إلى تفعيل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والتنسيق للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

ودعم توجهات الحكومة نحو تطبيق مفردات الحوكمة الإدارية ومفاهيمها، عن طريق تدعيم ركائز الشفافية والمساءلة والمشاركة في إيجاد الحلول للمشكلات، وخدمة المتعاملين من خلال الاستجابة السريعة لمتطلباتهم، وتحقيق الأهداف الحكومية وخدمة المجتمع ونشر ثقافة الريادة والتميز.

همزة وصل

وأكد أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، أن برنامج «اهتمام» من البرامج الحكومية الفعالة والمكملة لعمل الأجهزة الحكومية، فهو يشكل همزة وصل بين المتعاملين والمؤسسات الرسمية، ويعمل على إيجاد صيغة تفاهم وحل مناسب للمسائل الشائكة الخاصة بالمتعاملين، ونقل ملاحظاتهم عبر التنسيق مع هذه المؤسسات، بهدف التوصل إلى خدمات بجودة عالية تلبي طموحات المتعاملين وتوقعاتهم.

وأشار إلى أن جميع الشكاوى والمقترحات والملاحظات الواردة عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج «اهتمام»، سيتم التعامل معها ودراستها وتقييمها والتواصل مع المختصين في الجهات والمؤسسات لمناقشتها، والعمل على تسويتها بهدف الارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودتها بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة وأهدافها.

ووجّه الأمين العام، الشكر إلى المؤسسات الاتحادية والمؤسسات المحلية في إمارة أبوظبي، لتفاعلهم المثمر على مدار السنوات الماضية مع برنامج «اهتمام»، من أجل التوصل إلى حلول مرضية لشكاوى المتعاملين.

تمكين

ويعد برنامج «اهتمام» أحد البرامج الرئيسة التي أطلقتها وزارة شؤون الرئاسة عام 2007، من أجل تمكين المتعاملين من التقدم بملاحظاتهم وشكواهم في الموضوعات ذات الصلة بأي قصور في أداء الخدمة العامة، أو جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمؤسسات الحكومية المحلية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص في الإمارة.



