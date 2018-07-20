«كلنا الإمارات»تتزين بألوان العلم الصيني

المصدر: أبوظبي - وام

تزينت «جمعية كلنا الإمارات» بألوان العلم الصيني تزامناً مع الأسبوع الإماراتي الصيني واحتفاء بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة بجانب بث رسائل ترحيبية عبر حسابها على «تويتر» باللغة العربية والصينية.

وأشادت بخيته سعيد علي المنصوري عضو مجلس إدارة الجمعية بعمق العلاقات بين الإمارات والصين وبضيف البلاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، موضحة أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين تستمد متانتها ورسوخها من الاستراتيجية بعيدة المدى التي ربطت بين البلدين منذ وقت مبكر من تأسيس الدولة في ظل المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما انعكس على التبادلات الاقتصادية والتجارية المتنامية عبر الزمن وأيضاً بفضل العلاقات الثقافية التي أصبحت أكثر غنى وتنوعاً مع تزايد الاهتمام بثقافة البلدين بشكل متبادل.

وأشارت إلى أنه في القطاع السياحي نرى انعكاساً واضحاً لهذه العلاقات الوثيقة، حيث تصدرت الصين منذ بداية العام قائمة أكبر الأسواق الخارجية من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية خلال الأشهر الخمسة الأولى، منوهة بأن الإمارات تتمتع بمستويات عالية من الأمن والأمان على مستوى العالم مما يجعلها وجهة مفضلة في الشرق الأوسط لاسيما من قبل السائح الصيني الذي يبحث عن تجارب تحاكي التطور والانفتاح والاندماج الثقافي.