سارة الأميري:العلاقات نتاج الرؤية الثاقبة للقائد المؤسس

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، أن العلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميزة التي تجمع قيادتي وشعبي دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية هي نتاج الرؤية الثاقبة بعيدة المدى للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي أسس لمرحلة تاريخية من الشراكات الرفيعة المستوى بين البلدين منذ حوالي 28 سنة مضت.

حيث شهدت هذه العلاقة تطوراً سريعاً وحققت نتائج متينة في التعاون في مختلف المجالات بفضل المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجاءت تصريحات معاليها على هامش الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة والتي من المتوقع أن ينتج عنها العديد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات العلوم المتقدمة والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.

منصة مبتكرة

وأضافت معاليها: «علينا استثمار هذه الشراكة الاستراتيجية في تأسيس وإنشاء مجموعة من المنصّات المبتكرة والرائدة على مستوى العالم، والتي تُعنى بالعلوم المتقدمة، مستفيدين بذلك من المخزون العلمي والمعرفي لكلا البلدين، بالإضافة إلى تفعيل أطر العمل والآليات اللازمة للاستفادة من منظومة العلوم والبحث العلمي الخاصة بكل منهما».