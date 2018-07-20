تفاعل إيجابي من أصحاب الهمم مع ورشة سلامة الغذاء في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت ورشة التوعية، التي نظمتها شعبة التوعية والتغذية التطبيقية بإدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، تفاعلاً إيجابياً لافتاً من قبل أعضاء نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث تهدف الورشة إلى تعزيز ثقافة الغذاء الصحي لدى أصحاب الهمم، وأهمية الحرص على سلامة الأغذية، وتندرج الورشة ضمن ورش التوعية المستمرة التي تقيمها بلدية دبي لأصحاب الهمم حول مختلف مجالات العمل البلدي.

وتم خلال الورشة تسليط الضوء على أسس التغذية التطبيقية والتعرف إلى المجموعات الغذائية من خلال «أبطال الغذاء»، وهي شخصيات كرتونية صممتها بلدية دبي بهدف توعية الجمهور، وخاصةً فئة الأطفال، بالفوائد المتعددة والوفيرة للغذاء الصحي عن طريق شخصيات محبوبة تحمل أسماء متنوعة.