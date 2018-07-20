307.6 ملايين درهم تجارة الفجيرة مع الصين في 2017

المصدر: الفجيرة - البيان

أكد خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية لدولة الإمارات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين كما تعزز الزيارة العلاقة الاستراتيجية الممتدة التي تستند إلى مجالات عديدة من التعاون المثمر.

وقال الجاسم إن الفجيرة ترتبط تجارياً مع الصين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ 307.6 ملايين درهم 2017.وقال خالد الجاسم إن غرفة الفجيرة تحرص على تعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال في الإمارة مع نظرائهم في الصين من أجل الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الاستثمار لا سيما في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الغرفة توفد سنوياً بين 25 ـ 30 شخصاً من أصحاب ورواد الأعمال للصين لحضور معرض كانتون التجاري العالمي للتعرف على أحدث التقنيات الصناعية من الآليات والماكينات والأجهزة الإلكترونية والتي يمكن الاستفادة منها في إقامة المشاريع الصغيرة.