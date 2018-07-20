جمال الجروان: الصين تتصدر اهتمام المستثمرين الإماراتيين

المصدر: أبوظبي - وام

وصف مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات بأنها تترجم شراكة استراتيجية قامت على الثقة والشفافية، وتمتلك طاقات ابتكارية قادرة على تعظيم الفرص الكبيرة التي تمتلكها اقتصادات البلدين. وقال جمال سيف الجروان أمين عام المجلس إن الزيارة تعد تاريخية بكل الاعتبارات فهي توفر للبلدين تكاملاً نموذجياً. في الطاقات والفرص الضخمة مع تاريخ من العلاقات يمتد 3 عقود من الثقة التي حققت أرقاماً مطردة من النمو وسط اقتصادات وأسواق عالمية أخرى تعاني من التذبذب والمراوحة. وأضاف إن الدراسات التي أجراها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بحكم اختصاصه في تقديم النصح والاستشارات الاستثمارية أظهرت صدارة الصين في الأهمية بالنسبة للاستثمارات الإماراتية.