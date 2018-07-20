«الطوارئ والأزمات» تنظم دورة عن التعامل مع التسرّب النفطي

المصدر: دبي - وام

نظمت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث دورة تدريبية في دبي لجهات محلية واتحادية في الدولة بعنوان «التعامل مع أزمات التلوث والتسرّب النفطي»، وذلك ضمن أهداف الهيئة في تطوير الكوادر الوطنية والتعرف على مصادر التسرّب وطرق الوقاية منها.

وناقشت الدورة النظرة العامة عن مفهوم التسرّب النفطي، وكيفية الاستجابة، وطرق الوقاية من التسرّب النفطي والأسباب المحتملة للتسرب، مستعرضة الإطار القانوني الوطني والدولي للتسرب النفطي والتعويضات والاتفاقيات الدولية والتعرف على التشريعات المختلفة والقوانين الخاصة بالتسرب النفطي.