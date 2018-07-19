محمد بن راشد: الإمارات أول دولة خليجية أقامت علاقات استراتيجية مع الصين

المصدر: البيان الالكتروني

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالرئيس الصيني شي جين بينغ الذي وصل إلى دولة الإمارات، اليوم الخميس، في مستهل زيارة تدوم ثلاثة أيام، مشيرا سموه إلى أن الإمارات أول دولة خليجية أقامت علاقات استراتيجية مع الصين.

وقال سموه، في حسابه الرسمي على "تويتر"، "استقبلت دولة الإمارات اليوم بكل الترحيب الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين. نثمن هذه الزيارة، ونعتبرها تاريخية، وتؤسس لمرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات بين البلدين".

وأضاف سموه "تستحوذ الإمارات على حوالي ربع التجارة العربية مع الصين بما يقارب ال200 مليار درهم في 2017، وزارنا أكثر من مليون صيني في 2017، ولدينا شراكات في قطاعات النفط والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا. نسعى لمضاعفة هذه الأرقام الفترة القادمة".

وكشف سموه أن "الإمارات هي أول دولة خليجية أقامت علاقات استراتيجية مع الصين، وهناك توافق بيننا وبين الصين في الكثير من الملفات الإقليمية والعالمية، ونسعى لترسيخ علاقات ثقافية وشعبية وإنسانية بجانب علاقاتنا الاقتصادية والسياسية القوية".