«دبي للخدمات المالية» تعزز التعاون مع المؤسسات المصرفية الصينية

المصدر: Ⅶدبي –عمرو عادل

قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة تعمل باستمرار على تعزيز التعاون مع نظرائها من الهيئات التنظيمية والمؤسسات المصرفية وغيرها من المؤسسات المالية في الصين.

وأضاف لـ«البيان الاقتصادي»، أن هذا التوجه يأتي في ضوء الاسترشاد بالرؤية الثاقبة والاستباقية للقيادة الحكيمة في الإمارات التي تحرص دائماً على تعزيز أواصر العلاقات مع الصين وتؤكد على بناء شراكة استراتيجية بين البلدين.

وتابع: تحرص السلطة على استمرارية التواصل مع نظرائها من الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، وذلك من خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين تتم بشكل دوري يناقش فيها استراتيجيات من شأنها أن تطور سبل التعاون بين البلدين في قطاع تنظيم الخدمات المالية.

ولفت إلى أن مركز دبي المالي العالمي أصبح اليوم المركز الإقليمي لأكبر أربعة مصارف في الصين من حيث حجم الأصول، حيث يضم بنك الصين والبنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الإنشاءات الصيني.

وأردف بالقول: تواصل السلطة دعمها للتنمية المستدامة للنظام الإيكولوجي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتحسين استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالح البلدين، حيث تسعى لتصبح في طليعة هذه المخططات التي تفيد مختلف قطاعات الأعمال في المنطقة وفي العالم تماشياً مع توجيهات قيادتنا من أجل دعم الاستدامة لدولتنا.

ورداً على سؤال عن الخطوات التي قامت بها السلطة تماشياً مع توجهات القيادة في تنمية العلاقات مع الجانب الصيني، ذكر أن السلطة أبرمت اتفاقية تعاون مع اللجنة التنظيمية المصرفية الصينية في 2007 وبعد عام من ذلك رسخت هذا التعاون من خلال إبرام اتفاقية مع لجنة الأوراق المالية التنظيمية.

وقال: سعياً منها لتوطيد العلاقات بين البلدين، قامت سلطة دبي للخدمات المالية في 2012 بتعزيز اتفاقيتها مع اللجنة التنظيمية المصرفية الصينية من خلال اتفاق تكميلي، وذلك بهدف التعاون فيما يتعلق بإدارة الأزمات المالية، وبناء على مشاركتها النشطة في أعمال لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف، والتي تصدت للأزمة المالية العالمية من خلال إصدار مبادئ توجيهية محددة لتعزيز التعاون عبر الحدود فيما يتعلق بإدارة الأزمات.

وأضاف: دخلت كل من سلطة دبي للخدمات المالية واللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية في هذا الاتفاق إدراكاً منهما للحاجة إلى تنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات الدولية والالتزام بضمان الإشراف الفعال على المصارف التي تشرف عليها كلتا السلطتين. وتمثل سلطة دبي للخدمات المصرفية الجهة الوحيدة المستقلة في مجال الرقابة على الخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي وفقاً لقوانين الإمارات.