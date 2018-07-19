تفاهم بين «أبوظبي للرقابة الغذائية» و«النحالين السعودية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقّع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين التعاونية بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود أمير منطقة الباحة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العسل الدولي بالباحة بحضور مبارك علي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في الجهاز والدكتور أحمد بن عبدالله الخازم رئيس جمعية النحالين التعاونية بالباحة.



وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين وتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة في مجال البحث العلمي والابتكار وتطوير قطاع نحل العسل، وبناء القدرات والتدريب في مجالات تربية النحل وإدارة المناحل والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين لرفع مستوى العمل والنهوض بقطاع تربية نحل العسل، بالإضافة إلى التعاون في مجال تشخيص الأمراض والمختبرات والتحاليل وتطوير مراعي النحل وتبادل بذور النباتات الرعوية للنحل بما يضمن استدامة قطاع نحل العسل.

كما تهدف المذكرة إلى تعاون الطرفين في توفير ملكات النحل والمشاركة في انتخاب وتحسين السلالات، وتحديد الأولويات البحثية وأي دراسات أخرى في مجال تربية النحل ذات أولوية يحددها الطرفان خلال الاجتماعات السنوية، وتنفيذ البرامج التدريبية والإرشادية المناسبة للنحالين، وتنفيذ الجولات الإرشادية الموسمية للنحالين في البلدين، إلى جانب التعاون العلمي وتنظيم المؤتمرات والندوات فيما يخص نحل العسل.

وتعمل جمعية النحالين التعاونية في منطقة الباحة على الارتقاء بمهنة النحال وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعية وتوفير مرجعية علمية وتنظيمية للنحالين في المنطقة، كما تركز على تدريب وإرشاد النحالين وتنمية مداركهم العلمية ورفع قدراتهم المهنية.