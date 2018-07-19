أجندة فعاليات حافلة بالموسيقى والعروض الشيقة في السوق الصيني

المصدر: Ⅶدبي- البيان

يحتفل سوق التنين، أكبر مركز لتجارة التجزئة وسوق للبضائع الصينية خارج الصين، بالأسبوع الإماراتي - الصيني، عبر أجندة حافلة بالفعاليات الشيّقة، تشمل العديد من الأنشطة التقليدية والاحتفالات المميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يعد المحطة المركزية للنشاط الصيني في دبي.

وستشمل الفعاليات الترفيهية المباشرة، خلال الفترة الممتدة ما بين 19 وحتى 21 يوليو، عروض رقص الأسود والموسيقى الشرقية والمسيرات.. وغيرها الكثير.

وفي المناسبة، قال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز، الشركة المشّغلة لسوق التنين: لطالما كان سوق التنين محورياً في إنشاء وترسيخ الصلات التجارية والثقافية القوية ما بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والصين. ويستمر في تعزيز مكانته كمحطة محورية لكافة الأمور التي تهم الصينيين هنا في إمارة دبي. نحن فخورون بأن نحتفل بالأسبوع الإماراتي - الصيني، عبر تقديم العديد من الفعاليات المميزة التي ستنال إعجاب الجمهور.

موعد

ومن المقرر أن تقام رقصة الأسد المذهلة وعروض الطبل الصيني وعروض التنين الصينية في سوق التنين، في الساعة 3 مساءً و5:30 مساءً و7:30 مساءً و8:45 مساءً، يومياً من 19 إلى 21 يوليو.