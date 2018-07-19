تعاون بين «البيت متوحد» ومجموعة غنتوت

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

وقعت جمعية «البيت متوحد» و«مجموعة غنتوت»، أمس، اتفاقية رعاية يعمل الطرفان بموجبها على تقديم مجموعة من المشاريع والمبادرات المشتركة الموجهة لفئات المجتمع.

ووقع الاتفاقية سيف علي القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية «البيت متوحد»، وعلي محمد البلوشي رئيس «مجموعة غنتوت».

وتم بعد توقيع الاتفاقية الإعلان عن أول مشروع مشترك بين الطرفين وهو ممشى عائلي اجتماعي ترفيهي بطول نحو 3 كيلومترات يقع في منطقة السمحة، وهو مصمم لخدمة كافة فئات المجتمع لاستخدامه كمرفق للتمرين وممارسة الرياضة بمواصفات حديثة مناسبة للمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية «البيت متوحد»: إن «مجموعة غنتوت» داعم رسمي لرؤية الجمعية ونتطلع إلى العمل معها في مشاريع كبيرة تهم المجتمع والبدء بالعمل معاً على مشروع الممشى الرياضي الاجتماعي.