«الياه سات» تشارك الجمهور تجاربها في التجول الفضائي

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك زوار «ياس مول» في أبوظبي في العديد من الأنشطة المرتبطة بعالم الفضاء تنظمها «الياه سات»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتتضمن هذه الأنشطة، التي تستمر لغاية 22 يوليو الجاري، تجربة التجول في الفضاء بتقنية الواقع الافتراضي بالإضافة إلى العديد من المسابقات والألعاب الترفيهية الشيقة ومقصورة للتصوير.

وستتيح هذه الأنشطة للزوار فرصة التعرف على المزيد من المعلومات عن عالم الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى المزيد عن أحدث أقمار الياه سات الفضائية «الياه 3».

كما يمكن للجمهور المشاركة في أنشطة مماثلة تجريها «الياه سات» في «مول الإمارات غاليريا» في دبي من 27 -28 يوليو الجاري.