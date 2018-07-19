بلدية أبوظبي تصدر أول رخصة بناء لمشروع استثماري باللغة الصينية

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أصدرت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة في إدارة تراخيص البناء أول رخصة بناء (باللغة الصينية) للمشروع الخاص بشركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة (جيانغسو) بمدينة خليفة الصناعية، وذلك تزامناً وتفاعلاً مع إعلان الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق الأسبوع الإماراتي ـالصيني، والذي يقام ضمن مظاهر الاحتفاء بزيارة شي جين بينغ الرئيس الصيني لدولة الإمارات.

رؤية

وتعمل بلدية مدينة أبوظبي على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في كل قطاعات التنافسية العالمية، وذلك من أجل مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، من خلال التفاعل مع متطلبات التنمية المستدامة عبر اعتمادها على سياسات مرنة وخدمات عصرية تساهم في اجتذاب الشركات والاستثمارات الأجنبية، والتي تشكل المشاركة الصينية فيها رقماً مهماً وفعالاً، كما تحرص البلدية على تهيئة البيئة الجاذبة والمحفزة للنمو، لا سيما على صعيد إطلاقها الخدمات الرقمية التي من شأنها الاستجابة لمتطلبات المتعاملين، وخصوصا الشركات الأجنبية الاستثمارية العاملة في أبوظبي.

تطوير

وأوضحت البلدية أنها تسعى بشكل متواصل لتطوير وتجويد الخدمات لتحقيق رؤية النظام البلدي ذي الكفاءة العالمية، والذي يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياه في مدينة أبوظبي، وضمن هذا الإطار تعرب بلدية مدينة أبوظبي عن استعدادها الكامل للمساهمة في تقديم الخدمات المميزة التي من شأنها المساهمة في تنفيذ الاستثمارات الصينية في مدينة خليفة الصناعية وتذليل كافة التحديات أمام الشركات العاملة في مجالات الاستثمار.

وأوضحت البلدية أن الأرقام والإحصائيات تؤكد أهمية الشراكة الإماراتية- الصينية وقدرتها على النمو من خلال حجم التبادل التجاري غير النفطي، كما نجحت بيئة الأعمال الإماراتية الرائدة في جذب العديد من الشركات الصينية التي تعمل في الدولة، بما فيها شركات المناطق الحرة.