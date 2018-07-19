الإمارات تفوز باستضافة مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

فازت الإمارات، ممثلة بمركز محمد بن راشد للفضاء، باستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019، والذي سينظم في الفترة من الـ 28 وحتى الـ31 أكتوبر 2019. وتم الإعلان عن هذا الفوز خلال المؤتمر الذي يعقد حالياً بنسخته الثالثة في مدينة برشلونة في إسبانيا.

ويُعتبر المؤتمر مبادرة رائدة عالمياً أطلقها برنامج معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي، وتهدف إلى جمع العلماء والمهندسين والقادة في مجال الفضاء والوكالات العالمية المعنية بقطاع الفضاء في مكان واحد لمناقشة البحوث الاستكشافية والابتكارات الحديثة والتقدم التقني وتكنولوجيا الفضاء الناشئة.

وبهذه المناسبة قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء:«تأتي استضافتنا لهذا الحدث الهام في إطار إيماننا بقدرات الشباب على النهوض بقطاع الفضاء، وتحقيق إنجازات كبرى في هذا المجال الحيوي، وما يدعم هذا التوجّه هو أن متوسط عمر الكوادر الوطنية العاملة في المركز لا يزيد على 28 عاماً، كما يترجم نجاحنا في استضافة هذا الحدث العالمي ثقة الجهة المنظمة للمؤتمر برؤية الدولة الطموحة لاستكشاف الفضاء والمتمثلة ببرامج ومبادرات مركز محمد بن راشد للفضاء، كما يرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في استقطاب وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى، ويؤكد التزامنا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بدولة الإمارات لمصاف الدول الرائدة في مجال الفضاء وإبراز جهود الدولة في هذا الخصوص، وجعل هذا القطاع داعماً أساسياً للمسارات التنموية التي تشهدها الدولة في جميع قطاعاتها».

وأضاف: «يتيح المؤتمر مناقشة الاتجاهات الحديثة والتطورات في مسار علوم وتكنولوجيا الفضاء، كما يعد فرصة ثمينة وقيّمة للشباب المهتمين بقطاع الفضاء ليس فقط في الدولة، بل في العالم العربي للتواصل مع خبراء وكالات الفضاء والعلماء من جميع أنحاء العالم والتعلم منهم، وتبادل المعارف من خلال ورش عمل تساعد على فهم متطلبات قطاع الفضاء، إلى جانب التعرف إلى أحدث التقنيات والفرص المتاحة في هذا القطاع، وكيفية إسهام تقنيات الفضاء المتطورة في إيجاد حلول لمستقبل البشرية».

مشاركة

يشارك وفد من مركز محمد بن راشد للفضاء في الدورة الحالية من مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء، والتي تستضيفها مدينة برشلونة الإسبانية، ويتخلل المؤتمر أكثر من 30 جلسة ترأسها متحدثون بارزون من وكالة الفضاء الأميركية، ووكالة الفضاء الأوروبية، وشركة بوينغ، وشركة إيرباص، وشركة فيرجن أوربيت، وجامعة كولورادو وجهات رائدة عالمياً في مجال الفضاء.