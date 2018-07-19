49 دولة تجيز استخدام رخصة القيادة الإماراتية

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ مصطفى خليفة

نشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مع بدء موسم الإجازات الصيفية، قائمة بالدول التي تجيز استخدام رخصة القيادة الإماراتية (سياحة أو زيارة)، وكذلك قائمة بالدول التي يمكن استئجار السيارات على أراضيها والقيادة بالرخصة الإماراتية، إضافة إلى قائمة بالدول الأجنبية التي تجيز لها الإمارات استخدام رخص القيادة الصادرة عنها في حالات الزيارة أو السياحة، والتي بلغت 49 دولة.

وذكرت الوزارة أن دول مجلس التعاون، تعامل معاملة الرخصة الإماراتية، ولمدة غير محددة، بينما يمكن القيادة بالرخصة الإماراتية المحلية بالسيارة الخاصة فقط في 16 دولة عربية، ولا يمكن استئجار أي سيارات في أراضيها إلا عند استخراج الرخصة الدولية الصادرة عن تلك الدول، وهي «مصر، الأردن، تونس، الجزائر المغرب، السودان، الصومال، فلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، اليمن، العراق، جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا».

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى أن قائمة الدول الأجنبية التي تجيز استخدام رخصة القيادة الإماراتية في أراضيها أثناء الزيارة أو السياحة، تضم 28 دولة، وهي «بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، أميركا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، هولندا، سلوفاكيا، إيرلندا، النمسا، اليونان، السويد، الصين، بولندا، كندا، تركيا، النرويج، نيوزيلندا، صربيا، جنوب أفريقيا، فنلندا، المجر، لوكسمبورغ، البرتغال».

وأوضحت أن دولة الإمارات تجيز استخدام رخص القيادة في أراضيها لمواطني 34 دولة، وهي «بلجيكا، اليابان، فرنسا، أميركا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، هولندا، إسبانيا، إيرلندا، النمسا، اليونان، السويد، كوريا الجنوبية، بولندا، كندا، تركيا، النرويج، رومانيا، نيوزيلندا، أستراليا، جنوب أفريقيا، فنلندا، سلوفاكيا، لوكسمبورغ، البرتغال، هونغ كونغ، سنغافورة، المجر، الصين، ليتوانيا، لاتفيا»، كما يمكن لمواطني هذه الدول، استبدال رخص القيادة الصادرة عنها بالرخصة الإماراتية أثناء الإقامة بالدولة، إضافة إلى جمهورية صربيا.

وفي نفس السياق، نبهت سفارة الإمارات في النمسا، على المواطنين القادمين لجمهورية النمسا للسياحة أو الزيارة، بضرورة حمل رخصة القيادة الدولية، بجانب رخصة القيادة الإماراتي.