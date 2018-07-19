نادي دبي للصحافة و« البيان » يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أشاد نادي دبي للصحافة بالدور الحيوي والوطني لصحيفة «البيان»، وجهودها المبذولة في كافة أقسامها الورقية والرقمية، لدعم استراتيجيات حكومة دبي الإعلامية، وارتباطها بكافة المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من النادي برئاسة ميثاء بوحميد، مديرة النادي، إضافة إلى عددٍ من المسؤولين والفاعلين، حيث كان في استقبالهم منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول، وعدد من المسؤولين في إدارات وأقسام الصحيفة.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الإعلامية وتطوير أجندة التعاون بين الجانبين، كما تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالدورة المقبلة من «جائزة الصحافة العربية» و«منتدى الإعلام العربي»، إضافة إلى الجهود والشراكات التي يبذلها النادي من أجل تسهيل عمل الأعضاء الصحافيين والإعلاميين بشكل عام في دبي، إضافة إلى خطط جديدة تتعلق بالتعامل مع المؤثرين على التواصل الاجتماعي وبرامج تدريب أكاديمية ستكون متاحة لهم، كذلك تم الحديث عن برامج تدريبية خاصة بالصحافيين بالتعاون مع كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية.

علاقات وثيقة

وأكدت منى بوسمرة على التنسيق الكبير في الأهداف والخطط الاستراتيجية بين الصحيفة والنادي، وقالت: «علاقتنا بالنادي وثيقة، وتشاركية، ونعمل على خطط وأهداف مشتركة واضحة وطوال العام».

وأضافت: «لطالما كانت «البيان» في صدارة الداعمين للفعاليات التي ينظمها النادي، سواءً بالتغطيات الإعلامية أو بالأفكار والمشاركات ومع التغيرات المتسارعة في القطاع الإعلامي، التي تفرض تطويراً مستمراً في أدوات الصحافة، ولذلك نحن نعمل جنباً إلى جنب مع النادي لنقل أفضل الخبرات، وفي الوقت ذاته الإفادة من قدرات النادي وتأثيره وشبكة علاقاته الواسعة».

تعزيز العلاقات

من جهتها عبّرت بوحميد عن سعادتها وفريقها بزيارة «البيان»، وقالت: «نشعر هنا دوماً بأننا في بيتنا». وأضافت: «هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الإعلامية وتطوير أجندة تعاون جديدة لما تبقى من العام الحالي وللعام المقبل، وذلك على مستوى المنتديات التي ينظمها ويشرف عليها النادي والقضايا الإعلامية».