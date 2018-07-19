«صحة دبي» تبحث تعزيز التعاون مع بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لفتح آفاق رحبة من التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات الصحية العالمية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها الناجحة لتحقيق استراتيجيتها ورؤيتها الطموحة في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، بمكتبه صباح أمس، للقنصل العام البريطاني الجديد في دبي أندرو جاكسون، بحضور كارن بغالي مستشار التجارة والاستثمار بوزارة التجارة الدولية لدى السفارة البريطانية في أبوظبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل وآلية تفعيل التعاون المشترك بينهما في العديد من المجالات الطبية، وخاصة ما يتعلق منها بعلم الجينوم وأمراض القلب، وكيفية استثمار الخبرات المشتركة في هذه التخصصات.