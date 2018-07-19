عمار النعيمي يستقبل سفير صربيا

المصدر: Ⅶعجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمكتبه في ديوان الحاكم أمس ستانيمير فوكيسيتش سفير جمهورية صربيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الصربي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.

وأثنى السفير الصربي على التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات المختلفة، مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات عامة وعجمان خاصة في القطاعات كافة.

حضر اللقاء، الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بالديوان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.