تحذير طبي من استخدام منتج «Tongat»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي تعميماً، أمس، بحظر استخدام أو تداول كبسولات «Tongat Ali power Plus»، والتي تستخدم كمقوٍ جنسي، وذلك لأنها مغشوشة بمادة كيماوية «السيلدنافيل» وتم ضبطها في أسواق أبوظبي.

وتدعي الشركة المصنعة أن المنتج مكمل غذائي مستخلص من جذور شجرة تونكات علي بماليزيا لعلاج ضعف الانتصاب وزيادة القدرة الجنسية.

وذكرت دائرة الصحة أن نتائج التحليل المخبرية أثبتت احتواء المنتج على مادة السيلدنافيل غير المعلن عنها على العبوات الخارجية للمنتج، ومن المعروف أن هذه المادة تستخدم لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال ولا يتم صرفها إلا بموجب وصفة طبية.