نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة المصرية بذكرى ثورة يوليو

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أمس حفل الاستقبال الذي أقامه وائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش في أبوظبي سعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد السفير وائل جاد في كلمة له بهذه المناسبة أن ثورة يوليو عام 1952، شكلت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث وأدت لتغيرات كبيرة في المنطقة والعالم، مضيفاً أن ثورة يوليو ترمز إلى العلاقة الخاصة والاستثنائية بين الشعب المصري وجيشه العظيم.

وقال إن ثورة يوليو حققت الكثير من الإنجازات في مقدمتها استرداد الكرامة والحرية واستقلال القرار الوطني واستعادة قناة السويس فضلاً عن العديد من المنجزات على الصعيد الاقتصادي وإثراء الحياة الثقافية وإنشاء السد العالي وتحقيق مجانية التعليم.

وأشاد بالعلاقات الوثيقة وروابط الأخوة بين مصر والإمارات، مشيراً إلى أن مصر لم ولن تنسى دور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم والمساند لها خاصة في أوقات الأزمات.