ضاحي خلفان يطّلع على مشروع خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، على مشروع استحداث تطبيق مركز الشرطة في هاتفك، الذي أعدته وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الذي يوفر خدمة الإبلاغ عن الجرائم والقضايا الواقعة على الجمهور من خلال الهاتف النقال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه معاليه بقاعة السلام في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد وليد المناعي، مساعد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام للدراسات والبحوث الابتكارية والاستراتيجية، وعدد من الضباط والمسؤولين من مختلف القطاعات الشرطية بوزارة الداخلية، التي شملت الشرطة الجنائية الاتحادية، ومراكز إسعاد المتعاملين، والخدمات الإلكترونية.

وتم خلال الاجتماع عرض أهداف البرنامج واستعراض خطوات عمل التطبيق، والخدمات، ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بتطوير التطبيق بحيث يكون استخدامه مبسطاً للمستخدم، بحيث يستطيع المبلغ عبر هذا التطبيق إدخال البيانات بكل سهولة.

كما اطلع معاليه على الآلية التي يعمل بها التطبيق، وكيفية إدخال البيانات وتلقيها من قبل مراكز الشرطة ومناطق الاختصاص التي يقع فيها الحادث أو الجريمة المبلغ عنها.