967 ألف مسافر صيني عبر منافذ دبي في النصف الأول

المصدر: Ⅶ دبي - سعيد الوشاحي

بلغ عدد المسافرين الصينيين عبر منافذ دبي قرابة 967 ألفاً و 329 مسافراً خلال النصف الأول من العام الجاري، منهم 478 ألفا و 587 مسافرا قادما إلى دبي، حيث أصدرت إقامة دبي 396 ألفا و 178 تأشيرة فورية عند وصول المسافرين من أصل 423 ألفا و 858 تأشيرة، كما أصدرت 6 آلاف و 382 تأشيرة سياحية لزوار الإمارة من جمهورية الصين الشعبية.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: إن عدد الجالية الصينية شهد نمواً متواصلاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد المقيمين منهم في دبي قرابة 32 ألفاً و506 مقيمين، مشيراً إلى أن إقامة دبي تعمل على تيسير إنجاز إجراءات المسافرين القادمين من جمهورية الصين الشعبية وفق أفضل الممارسات المطبقة لتحقيق رضاهم وإسعادهم والتزاماً بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء والذي يقضى بمنحهم تأشيرات دخول لدى وصولهم إلى مطارات الدولة، بدلاً من الحصول عليها بشكل مسبق قبل مغادرتهم بلادهم.

بوابات ذكية

وأكد اللواء المري أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استحدثت البوابات الذكية الجديدة في مطارات دبي والتي تتميز بتصميم فريد ومميز يرمز إلى «دبي المستقبل» كونها سهلة الاستخدام، تتمتع بالدقة والكفاءة والسرعة، فهي البديل السريع للوصول إلى منافذ مراقبة جوازات السفر اليدوية، حيث تمكن المسافرين من تسجيل خروجهم من الدولة أو دخولهم إليها خلال مدة لا تتجاوز من 7 إلى 10 ثوان، لافتاً إلى أن عدد البوابات الذكية وصل إلى 122 بوابة ذكية، موزعة في صالات القادمين وصالات المغادرين الموجودة في مباني مطارات دبي.