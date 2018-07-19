«كهرباء دبي» تحقق أعلى معيار عالمي في أمن المعلومات

المصدر: Ⅶدبي- البيان

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الأيزو (27001:2013) التي تعد أعلى معيار على مستوى العالم في نظام إدارة أمن المعلومات، وذلك بعد توسيع نطاق تطبيق معايير الشهادة، ليشمل جميع قطاعات وأقسام وعمليات الهيئة.

وقد تسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة الشهادة من مسؤولي المعهد البريطاني للمعايير الذي أجرى عمليات التقييم والتدقيق.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير: «أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجيتها الأمنية 2021 تماشياً مع «خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى توفير الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الإلكتروني، وتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن والتميز.

ونلتزم في الهيئة بتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والاعتمادية، ونسعى دائماً لتبني أفضل الحلول في مجال الأمن الإلكتروني للمساهمة في جعل إمارة دبي مقياساً إرشادياً للمدن الذكية، حيث أصبح الأمن الإلكتروني أحد أهم متطلبات المدن الذكية، لا سيما في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحديات التي يزداد حجمها مع التطور الرقمي الهائل والنمو المتسارع في التحول الذكي والرقمي وتقنيات إنترنت الأشياء وغيرها.

وتتبنى الهيئة أحدث المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات، وتعمل دوماً على دراسة جميع الاحتمالات والمخاطر التي قد تؤثر على خطط الهيئة الاستراتيجية وعملياتها التشغيلية وجودة خدماتها، وتسعى بشكل استباقي ومستمر إلى إدارة أية مخاطر قد تهدد أمن المعلومات من خلال تطبيق سياسة مؤسسية فعالة لأمن المعلومات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال».

استجابة

وأضاف: يؤكد توسع نطاق تطبيق معايير شهادة الأيزو 27001 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات ليشمل جميع قطاعات وعمليات الهيئة، حرصنا المستمر على تبنّي أنظمة فعالة ومتطوّرة لتقديم أفضل الخدمات لمتعاملينا وضمان المحافظة على القدرة التنافسية العالمية التي تتمتع بها الهيئة، حيث ندرك أهمية سرعة الاستجابة في التعامل مع مختلف التهديدات والمخاطر الأمنية التي تواجهها المدن الذكية.

حلول

تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل الحلول والممارسات الفعالة وأحدث التقنيات العالمية في مجال الأمن الإلكتروني، وتعد الهيئة سباقة في تبنيها أفضل المعايير العالمية في أمن المعلومات، وقد حصلت الهيئة على شهادة الأيزو (27001:2005) في عام 2010، والتي تم تحديثها لاحقاً إلى (ISO 27001:2013) في 2014، والآن تم توسيع نطاق تطبيق معايير الشهادة ليشمل 30 موقعاً و13 قطاعاً وأكثر من 11000 موظف، كما تلتزم الهيئة بتعريف موظفيها وفرق العمل بأحدث الحلول الأمنية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية، بالتعاون مع أفضل الجهات المتميزة إقليمياً وعالمياً في مجال نظم أمن المعلومات.