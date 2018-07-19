«الشارقة لعلوم الفضاء» يفتتح النموذج الأولي للمرصد الراديوي

المصدر: الشارقة- البيان

افتتح مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك تحت رعاية وكالة الإمارات للفضاء، النموذج الأولي للمرصد الراديوي التحليلي الديكاميتري، والذي يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، ليتضمن النموذج نظاماً يجمع مستقطبين هوائيين يتكونان من قضيب معدني أفقي بسلك توصيل في مركزه تم ضبطهم لرصد الشمس والمشتري بتردد محدد وقدره 20 ميغا هرتز، حيث التقط النموذج أول إشارة واضحة من كوكب المشتري تم رصدها يوم الخميس الثاني عشر من يوليو الجاري، وسيكتمل النظام ليتضمن ثمانية هوائيات موزعة على مساحة خمسة آلاف متر مربع.

ويعد مختبر علم الفلك الراديوي واحداً من 6 مختبرات أساسية تم بناؤها في المركز وهي: مختبر الكيوب سات لتصميم وبناء الأقمار الصناعية الصغيرة المكعبة الشكل، ومركز النيازك لدراسة وتحليل النيازك والأجسام الصخرية.