«كتّاب وأدباء الإمارات»: الزيارة منعطف تاريخي في علاقات بلدينا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أكد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أن زيارة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى دولة الإمارات، تعد منعطفاً تاريخياً في العلاقة الإماراتية الصينية خاصة، والعلاقة العربية الصينية عامة. ولفت الاتحاد في بيان خاص أصدره في المناسبة، إلى أهمية توقيت الزيارة، وإلى كونها تتويجاً لتاريخ من المحبة والصداقة بين البلدين والشعبين، منذ أرسى دعائم ذلك الوالد القائد، حكيم العرب، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووصولاً إلى تجذير وتوطيد العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد، رئيس مجلس الإدارة: إن لزيارة الرئيس الصيني ولقائه بقيادة الإمارات، بعداً ثقافياً، إلى جانب البعدين السياسي والاقتصادي.