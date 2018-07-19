السفير البحريني يطلع على أنشطة وخدمات «الوطني للتأهيل»

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

اطلع الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة على أنشطة وخدمات المركز الوطني للتأهيل الهادفة إلى علاج وتأهيل مرضى الإدمان وعلى برامج الوقاية المتبعة لتحصين وحماية الشباب والمراهقين والمجتمع من آفة ومخاطر المؤثرات العقلية وتقديم العلاج المناسب حسب كل حالة من حالات مرض الإدمان. جاء ذلك خلال زيارة السفير للمركز ولقائه الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز.

وقال مدير عام المركز إن الزيارة تأتي تتويجاً للإنجازات والمستوى الذي وصل إليه المركز وذلك بفضل الدعم والتوجيه من القيادة الرشيدة مما أسهم في نقل المركز إلى مراتب عليا على الخارطة الإقليمية والعالمية لمراكز ومؤسسات علاج مرض الإدمان وأصبح من الجهات الرائدة والريادية في العلاج والتأهيل وتقديم الخبرات والتدريب والتعليم لجميع العاملين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

وأضاف أن زيارة السفير البحريني تأتي للتعرف على الخدمات المقدمة بالمركز والذي يتوافق مع أعلى معايير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان على المؤثرات العقلية.

وأوضح أن المبنى الجديد للمركز الوطني للتأهيل يعد حالياً من أكبر المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمركز حوالي 169 سريراً إضافة إلى العيادات الخارجية والمرافق الأخرى التابعة له.