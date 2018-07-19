«أبوظبي للتنمية» يعرّف بأساسيات لغة الإشارة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نظم صندوق أبوظبي للتنمية اليوم ورشة عمل حول أساسيات لغة الإشارة الخاصة بالصم، حيث استضاف الصندوق فريق «نتحدث بأيدينا» الخبراء بلغة الإشارة لفئة الصم من أصحاب الهمم، والذي حمل على عاتقه مهمة إنسانية تهدف إلى دمج فئة الصم في المجتمع وتخفيف العقبات التي يواجهونها من خلال نشر وتعليم أساسيات لغة الإشارة وتوعية المجتمع بها.

وقال خليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «يأتي تنظيم ورشة العمل في إطار حرص الصندوق على تعزيز التفاعل مع هذه الفئة من أصحاب الهمم، والتي تعد جزءاً رئيسياً من نسيج مجتمعنا الوطني، حيث يشكل التواصل معهم من خلال لغة الإشارة حاجة أساسية في تمكين الصم من الاندماج في مختلف قضايا المجتمع، إضافة إلى دورها في تسهيل اكتساب القدرة على التفكير والإبداع وتكوين العلاقات الاجتماعية».